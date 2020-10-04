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Gündem İmamoğlu, filyasyon takip toplantısında yok!
Gündem

İmamoğlu, filyasyon takip toplantısında yok!

İstanbul’da, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:57:00 -
İmamoğlu, filyasyon takip toplantısında yok!

AFAD Hasdal Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Ali Yerlikaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aydın, ilçe kaymakamları, sağlık müdürleri, ilgili proje yöneticileri ve bazı yetkililer katıldı. Ancak bu toplantıda da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine yoktu... Burada konuşan Vali Yerlikaya, şunları dile getirdi: “Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcımız Dr. Şuayip Birinci, 39 İlçe Kaymakamımız ve İlçe Sağlık Müdürlerimizle birlikte Filyasyon takip çalışmaları mobil uygulama takip programı Fitas ve Saha uygulamaları çalışma toplantısı gerçekleştirdik.”

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