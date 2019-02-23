İmamoğlu: Dua edin bu şehirde deprem olmasın

CHP-İYİ Parti ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlara yaptığı ziyarette deprem konusuna dair açıklama yaptı.

CHP-İYİ Parti ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, İstanbul'da olası bir depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin siyaset üstü bir konu haline geldiği takdirde çözülebileceğini ifade etti.

"Deprem konusuna milli mesele olarak bakmalıyız"

İstanbul'da olası bir depreme dair endişelerini dile getiren İmamoğlu, 20 yıldır deprem konusunda herhangi bir önlem alınmadığını iddia etti. Öte yandan "Deprem konusuna milli mesele olarak bakmalıyız" diyen İmamoğlu, "Dua edelim de bu şehir deprem olmasın" diye açıklamada bulundu.