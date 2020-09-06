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Siyaset İmamoğlu diyet ödemeye devam ediyor! Bakın kimi işe aldı
Siyaset

İmamoğlu diyet ödemeye devam ediyor! Bakın kimi işe aldı

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin desteğiyle İBB Başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, HDP İstanbul İl Gençlik Koordinasyonu’ndan görev yapan Barış Can Göral’ı İSBAK’ta işe aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 09:58:00 - 2020-09-06 10:00:26
İmamoğlu diyet ödemeye devam ediyor! Bakın kimi işe aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ve 23 Haziran İstanbul Yenileme Seçimi’nde terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin de desteğini alan CHP’li Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra HDP’ye yönelik diyet borcunu ödemeye devam ediyor. Terör iltisaklı isimlerin görevden alınmasına karşı çıkarak yanlarına giden ve destek mesajları veren Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı olduktan sonra İBB’yi adeta HDP’nin karargahına dönüştürdü.

Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP İstanbul Gençlik Koordinasyonu'nda görev yapan Barış Can Göral’ı İBB'de işe soktu. Barış Can Göral, İBB iştiraki İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'de (İSBAK) yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladı.,

Göral’ın geçmişi

Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberine göre, İBB’de işe başlayan Barış Can Göral; HDP İstanbul Gençlik Koordinasyonu'nda görev aldı. HDP İstanbul Gençlik Koordinasyonu, 11 Ocak 2014 tarihinde Fransa'daki İslam düşmanı Charlie Hebdo isimli mizah dergisine yapılan saldırıyı Fransız Konsolosluğu önünde yaptığı basın açıklaması ile kınamıştı.

HDP adında Barış Can Göral açıklama yapmıştı. HDP’li isim, dünyanın neresinde olursa olsun katliamlara karşı Kobane'den Paris'e direnişi desteklediklerini söylemişti. Ayrıca Göral, bütün halkları bu direnişi çoğaltmaya davet etmişti. Fransız Charlie Hebdo isimli sözde mizah dergisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v.) tasvir eden skandal karikatürler yayınlamıştı.

 

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Yorumlar

Dava

Haberiniz var mı Chp İbb'si balıkçı belgesi olmayan vatandaşı Gürpınar su ürünleri hali içerisine almıyor 05.09.2020 gidip inceleyip haber yapinda vatandaşlar uzaklardan gelip de mağdur olmasın. Balık kamyoneti ile gelip de balık alamadan giden oldu guvenlikler içeri almıyor.
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Ali

Tabiiki hdp nin sayesinde seçildiği için diyetini demek zorunda yakında pkkli dhkpc li fetocu leri bütün chp li belediyelerde görmeye başlarız bu daha başlangıç ufak ufak alıştırmalar başladı bu uyarıları kulak Arkası edenlere ne demeli artık onu da siz tahmin edin
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