İmamoğlu diyet ödemeye devam ediyor! Bakın kimi işe aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ve 23 Haziran İstanbul Yenileme Seçimi’nde terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin de desteğini alan CHP’li Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra HDP’ye yönelik diyet borcunu ödemeye devam ediyor. Terör iltisaklı isimlerin görevden alınmasına karşı çıkarak yanlarına giden ve destek mesajları veren Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı olduktan sonra İBB’yi adeta HDP’nin karargahına dönüştürdü.

Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP İstanbul Gençlik Koordinasyonu'nda görev yapan Barış Can Göral’ı İBB'de işe soktu. Barış Can Göral, İBB iştiraki İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'de (İSBAK) yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladı.,

Göral’ın geçmişi

Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberine göre, İBB’de işe başlayan Barış Can Göral; HDP İstanbul Gençlik Koordinasyonu'nda görev aldı. HDP İstanbul Gençlik Koordinasyonu, 11 Ocak 2014 tarihinde Fransa'daki İslam düşmanı Charlie Hebdo isimli mizah dergisine yapılan saldırıyı Fransız Konsolosluğu önünde yaptığı basın açıklaması ile kınamıştı.

HDP adında Barış Can Göral açıklama yapmıştı. HDP’li isim, dünyanın neresinde olursa olsun katliamlara karşı Kobane'den Paris'e direnişi desteklediklerini söylemişti. Ayrıca Göral, bütün halkları bu direnişi çoğaltmaya davet etmişti. Fransız Charlie Hebdo isimli sözde mizah dergisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v.) tasvir eden skandal karikatürler yayınlamıştı.