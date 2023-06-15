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Gündem İmamoğlu davasında yeni gelişme!
Gündem

İmamoğlu davasında yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-06-15 17:51:00 -
İmamoğlu davasında yeni gelişme!

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması 30 Kasım'a ertelendi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması 30 Kasım'a ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun yargılandığı dava bugün görüldü. İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde şartları karşılamayan bir firmaya ihale vermek suretiyle “ihaleye fesat karıştırdığı” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

DAVA 30 KASIM’A ERTELENDİ

İmamoğlu’nun duruşması 30 Kasım’a ertelendi. Mahkeme savunmasını yapan 6 sanığın ‘vareste’ tutulmalarına İmamoğlu’nun ise gelecek celse hazır edilmesine karar verdi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na kamu zararı olup olmadığı konusunda müzekkere yazılmasına hükmetti.

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