İmamoğlu darbecileri de savunacak da şimdilik cesaret edemiyor!

Türkiye 15 Temmuz'un 8. yıldönümünde yine darbecilere karşı tek yürek olurken, CHP'li İmamoğlu'ndan tepki çeken sözler geldi.

Darbecileri bırakıp iktidarı hedefe koyan İmamoğlu, "15 Temmuz'a karşı koruyan koşulların oluşmasında etkili olanlar darbecilerilerin önünü açan bir kısım politikaları uygulayan insanların gereken özeleştiriyi yapmadıkları ve yaptıklarının sorumluluklarıyla ilgili milletimize yeterince hesap vermediklerini düşünmekteyim." dedi.

İmamoğlu sözlerinin devamında da darbecilere eleştiride bulunmayı unutarak, şunları söyledi:

“Asıl suçları bir kenara bırakıp bunu açığa çıkaran insanlarla uğraştıklarını, zulüm çektirdiklerini, hapse attıklarını, hatta ve hatta bu kişilerin hayatlarını kaybettiğini hepimiz biliyoruz. Bugün şehitlerimiz andığımız gibi o gün bu uyarıyı yapan insanların ve bu uyarıyı yaparken aynı zamanda zulüm çeken insanların hatta hayatını kaybeden insanların da anılması onlara minnet duyulması gerekir. Hatta onlara zulüm çektirirken buna göz yumanların da özür dilemesi gerekmektedir.”