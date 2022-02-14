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Medya İmamoğlu da HDP’lilerle poz verir olur biter
Medya

İmamoğlu da HDP’lilerle poz verir olur biter

Muhalefet partilerinin "6'lı toplantısı"na HDP'nin davet edilmemesini köşesine taşıyan Melih Altınok, söz konusu partinin "küstürülmemesi" gerektiğini ima ederek, "Millet ittifakı'nın muhtemel Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu da Kemal Beyin yanına aldığı küçük partilerin tümünden fazla oy alan ancak utanılan HDP'lilerle bir poz verir, olur biter" önerisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 11:49:00 -
İmamoğlu da HDP’lilerle poz verir olur biter

Muhalefet partilerinin "6'lı toplantısı"na HDP'nin davet edilmemesini köşesine taşıyan Melih Altınok, söz konusu partinin "küstürülmemesi" gerektiğini ima ederek, "Millet ittifakı'nın muhtemel Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu da Kemal Beyin yanına aldığı küçük partilerin tümünden fazla oy alan ancak utanılan HDP'lilerle bir poz verir, olur biter" önerisinde bulundu. İşte Sabah gazetesindeki o dikkat çekici yazı:

"Siyasetin gündemi soldan sağa CHP, Saadet Partisi, İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti'nin verdiği ittifak pozu.

CHP yandaşı gazetecilerden biri dün, karede Millet İttifakı'nın fiili ortağı HDP'ye yer verilmemesi yönelik eleştirileri şöyle savuşturmaya çabalıyordu:

"Bu arada muhalefet zirvesinde HDP yok ama HDP de demokratik parlamenter sistemi destekliyor. Haliyle ilk yapılacak genel seçimlerde TİP gibi diğer sol partilerle ittifak yapması beklenen HDP, Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet bloğuna dışarıdan destek verebilir.

Tabii ya... Millet ittifakı'nın muhtemel Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu da Kemal Beyin yanına aldığı küçük partilerin tümünden fazla oy alan ancak utanılan HDP'lilerle bir poz verir, olur biter.

Kürt seçmeni bilmem ama HDP daha ne ister ki..."

 

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