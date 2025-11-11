İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Almanya merkezli Axel Springer Özgürlük Vakfı’nın otoriter rejimlerde baskıya direnen gazetecilere, aktivistlere ve siyasetçilere adı altında verdiği "Cesaret Ödülü"nü Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'na layık görüldü.

Almanya’daki etkinlikte Berlin Belediye Başkanı ve vakıf yetkilileri, İmamoğlu çiftinin demokrasi ve insan hakları mücadelesini övdü. Ancak Türkiye’deki hukuk süreci ve görevdeki durumları dikkate alındığında, ödülün zamanlaması ve yapılan övgüler eleştiri konusu oldu.

Sosyal medyada ise 'hırsıza cesaret ödülü verenler belli oldu' şeklinde yorum yapıldı.