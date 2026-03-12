  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist kuşatma ancak İslam Birliği ile dağılır! Kader bizi tek yumruk olmaya zorluyor Trump'tan İran açıklaması: Henüz bitirmedik İsrail saldırılarında 12 kişi öldü! Lübnan’da yine kan aktı İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe Tahran'dan CENTCOM'a misilleme tehdidi! "Basra Körfezi'nde hiçbir liman güvende olmayacak" Neler oluyor! Peş peşe 4 İHA düşürüldü Uluslararası hukuk paspas edildi! Paris'te kritik zirve: "Masada sadece kirli çıkarlar var" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Hayata geçireceğiz Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı Kurtulmuş’tan Rumlara ve Siyonistlere net mesaj! KKTC asla yalnız değildir
Dünya ABD 16 ülke ekonomisi hakkında ticaret soruşturması başlattı
Dünya

ABD 16 ülke ekonomisi hakkında ticaret soruşturması başlattı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD 16 ülke ekonomisi hakkında ticaret soruşturması başlattı

ABD yönetimi, Çin, Avrupa Birliği, Hindistan ve Meksika dahil 16 ekonominin imalat sektöründeki aşırı üretim ve kapasite politikalarını incelemek üzere 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

ABD yönetimi, Çin, Avrupa Birliği (AB), Meksika ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 16 ekonominin imalat sektöründe yapısal aşırı kapasite ve üretime ilişkin politika ve uygulamalarına yönelik 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlattı.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, soruşturmayla söz konusu ekonomilerin politika ve uygulamalarının ABD'nin ticaretini olumsuz etkileyip etkilemediğinin değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, Çin, AB, Singapur, İsviçre, Norveç, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Bangladeş, Meksika, Japonya ve Hindistan'ın 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında olduğu ifade edildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, konuya ilişkin açıklamasında, soruşturmanın imalat sektöründeki aşırı kapasite ve üretimle ilgili çeşitli haksız ticaret uygulamalarını ortaya çıkarmasını beklediklerini belirtti.

Soruşturma sürecinin kamuya açık ve şeffaf olacağını ifade eden Greer, bu kapsamda yazılı görüşlerin alınacağını ve kamuya açık oturumlar düzenleneceğini bildirdi.

Greer, bu süreçte soruşturmaya tabi olan ticaret ortaklarıyla istişarelerde de bulunulacağını belirterek, USTR'nin değerlendirmesinin ardından ABD yönetiminin gerekli görmesi halinde gümrük tarifeleri veya diğer önlemlerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23