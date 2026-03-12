Lazer ya da cerrahi tedavi... Göz tansiyonunda erken tanı körlüğün önüne geçiyor

Zaman içerisinde görme kaybı yaşadığını aktaran Biz, "Görme kaybı sanki bir tül perdenin arkasından bakar gibi bir hal aldı. Doktorlarım da bunu fark etti ve acilen müdahale etme durumunda olduklarını bildirdi. Müdahale sonucunda da normal eski sağlığıma kavuştum. Şu an sorunsuz bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Ailemde gözle ilgili şimdiye kadar hiç kimsede problem olmamıştı." şeklinde konuştu.