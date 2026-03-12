  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist kuşatma ancak İslam Birliği ile dağılır! Kader bizi tek yumruk olmaya zorluyor Trump'tan İran açıklaması: Henüz bitirmedik İsrail saldırılarında 12 kişi öldü! Lübnan’da yine kan aktı İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe Tahran'dan CENTCOM'a misilleme tehdidi! "Basra Körfezi'nde hiçbir liman güvende olmayacak" Neler oluyor! Peş peşe 4 İHA düşürüldü Uluslararası hukuk paspas edildi! Paris'te kritik zirve: "Masada sadece kirli çıkarlar var" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Hayata geçireceğiz Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı Kurtulmuş’tan Rumlara ve Siyonistlere net mesaj! KKTC asla yalnız değildir
Dünya İran petrol tankerlerini hedef alıyor!
Dünya

İran petrol tankerlerini hedef alıyor!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran petrol tankerlerini hedef alıyor!

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Muharrak kentindeki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerinin İran tarafından hedef alındığını açıkladı. Saldırının ardından güvenlik ve acil durum prosedürleri devreye sokuldu.

Bahreyn, Muharrak şehrindeki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerine İran'dan saldırılar düzenlendiğini, yetkililerin gerekli prosedürleri uygulamak için harekete geçtiğini açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin Muharrak vilayetindeki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerinin, İran tarafından hedef alındığı belirtilerek, saldırının ardından yetkililerin gerekli prosedürleri uygulamak için harekete geçtiği aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İran ve Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru!
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru!

Dünya

İran ve Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru!

Çocukları katleden ABD ve İsrail'e çıt yok! BMGK: İran'ı kınıyoruz
Çocukları katleden ABD ve İsrail'e çıt yok! BMGK: İran'ı kınıyoruz

Dünya

Çocukları katleden ABD ve İsrail'e çıt yok! BMGK: İran'ı kınıyoruz

Bahreyn ve Kuveyt, İran'dan kaynaklı saldırıların engellendiğini açıkladı
Bahreyn ve Kuveyt, İran'dan kaynaklı saldırıların engellendiğini açıkladı

Dünya

Bahreyn ve Kuveyt, İran'dan kaynaklı saldırıların engellendiğini açıkladı

ABD'nin büyük hatası: İran'daki okul katliamının sorumlusu ABD!
ABD'nin büyük hatası: İran'daki okul katliamının sorumlusu ABD!

Dünya

ABD'nin büyük hatası: İran'daki okul katliamının sorumlusu ABD!

İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar!
İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar!

Dünya

İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar!

İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar!
İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar!

Dünya

İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23