Biberiye sadece mutfak bitkisi değil Bir kere kokla hiç unutma
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Biberiye sadece mutfak bitkisi değil Bir kere kokla hiç unutma

Yeni ve dikkat çekici bir araştırma, sadece biberiye koklamanın hafızayı şaşırtıcı bir şekilde u oranında artırabileceğini ortaya koydu.

#1
Foto

Bilim insanları, bu yaygın bitkinin kokusunun, beynin asetilkolin adı verilen bir bileşiği parçalamasına yardımcı olduğunu keşfetti. Asetilkolin, öğrenmeyi, odaklanmayı ve hafıza tutmayı destekleyen önemli bir kimyasaldır.

#2
Foto

Asetilkolin, beyinde bir haberci gibi davranarak sinir hücrelerinin hızlı ve net bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor. Yaşlandıkça veya stres yaşadıkça bu kimyasalın seviyesi düşer ve bu da genellikle unutkanlığa veya zihinsel bulanıklığa yol açar.

#3
Foto

Ancak biberiyenin doğal bileşenleri -özellikle sineol- bu bozulmayı yavaşlatarak beyin sinyallerini keskin ve istikrarlı tuttuğunu ortaya koydu.

#4
Foto

Kontrollü testlerde, biberiye aromasına maruz kalan katılımcılar, kokusuz odalarda bulunanlara göre hafıza görevlerinde önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiler.

#5
Foto

Görevleri tamamlamayı hatırladılar, talimatları daha doğru bir şekilde takip ettiler ve tepki sürelerinde iyileşme gösterdiler.

#6
Foto

En güzel yanı ne mi? Bu güçlü beyin desteği hap, takviye veya saatlerce süren eğitim gerektirmiyor.

#7
Foto

Biberiyenin topraksı kokusunu -uçucu yağlar, taze otlar veya hatta biberiye özlü oda spreyleri aracılığıyla- birkaç dakika solumak bile beyninizin uyanık ve odaklanmış kalmasına yardımcı oluyor.

#8
Foto

Araştırmacılar, biberiyenin öğrencilerde, profesyonellerde ve hatta hafıza kaybı yaşayan yaşlılarda bilişsel performansı artırmak için güvenli ve doğal bir yol kabul ediyor.

#9
Foto

Tek bir koklama, devasa bir etki. Biberiye artık sadece bir mutfak bitkisi değil; zihni zinde tutmak için doğanın en etkili araçlarından biri.

