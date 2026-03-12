Biberiye sadece mutfak bitkisi değil Bir kere kokla hiç unutma

Asetilkolin, beyinde bir haberci gibi davranarak sinir hücrelerinin hızlı ve net bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor. Yaşlandıkça veya stres yaşadıkça bu kimyasalın seviyesi düşer ve bu da genellikle unutkanlığa veya zihinsel bulanıklığa yol açar.