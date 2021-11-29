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Gündem İmamoğlu, Cem Mansur'u görevden aldı, solcular ayaklandı
Gündem

İmamoğlu, Cem Mansur'u görevden aldı, solcular ayaklandı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni ve orkestra şefi Cem Mansur, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından görevden alındı. Mansur'un görevden alınma gerekçesi “yönetsel fikir ayrılıkları” olarak duyurulurken, kararın ardından bazı solcu isimler hedefine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu koydu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 11:26:00 -
İmamoğlu, Cem Mansur'u görevden aldı, solcular ayaklandı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni ve orkestra şefi Cem Mansur, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından görevden alındı. Mansur'un görevden alınma gerekçesi “yönetsel fikir ayrılıkları” olarak duyurulurken, kararın ardından bazı solcu isimler hedefine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu koydu. Ufuk Uras Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İmamoğlu'nun tarihe Cem Mansur'u görevden alan kişi olarak geçmesi çok yazık, ‘Yönetimsel fikir ayrılıkları’ değil ahbap çavuş ilişkisi liyakatın yerini aldı maalesef” dedi.

"Yerine kendi emir kulunu getirmek için"

Cem Mansur kararının ardından İmamoğlu’na birçok köşe yazarı da tepki gösterdi. Tepki gösterenlerin başında Hıncal Uluç vardı. Uluç sabah gazetesindeki yazısında, “Bak eski dostum İmamoğlu, kim bilir hangi kıskançlık ya da yerine kendi emir kulunu getirmek için, Mansur'un ayağını kaydırmak isteyenlerin oyununa gelirsen, kendini hem de nasıl inkâr eder, geç başkan adaylığını, İstanbul'un başında bile sallanmaya başlarsın...” ifadelerini kullanmıştı. 

Öte yandan Daily Sabah yazarı İhsan Aktaş da kararı eleştirdi. Aktaş, “Yoklukla imtihan böyle bir şeydir. Eski kafa popülist bir İBB başkanı bulundu. İkinci Atatürk, liyakat ve adalet timsali dediler. Yedi kat perde ile sırlanmış faninin, son tasarrufu kültür çevrelerini şaşkına çevirdi. ''Görecek günler varmış” ifadelerini kullandı. 

Yazar Nurcan Baysal ise karara tepki gösterdi. Baysal, “Herşey çok güzel olacak demiştiniz @ekrem_imamoglu merak ediyorum Cem Mansur’a neden dokunuluyor, nedir bu yönetsel fikir ayrılıkları?” ifadelerini kullandı. 

 

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Yorumlar

Taraflı

Mental yorgunluk sebebi ile görevden almıştır..
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isimsiz

solcular ayaklanmış,sabah gazetesinde yazan hıncal uluç mu solcu,ufuk ufuk uras mı solcu,ufuk uras hiç bir zaman solcu olmamıştır,solcu görünümlü bir libareldir
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