İmamoğlu çek ellerini mescidimizden

Yavuz Selim İstanbul

Bağımsızlığımızın sembolü olan ezanların Çatalca Kaleiçi’nde yükselmesine CHP freni. Geçmişinde camileri ahıra çevirme gibi karanlık uygulamalar olan CHP, 25 yıl aradan sonra ele geçirdiği İstanbul’da yeniden Müslümanların ibadethaneleriyle uğraşmaya başladı. Çatalca’da Rabıta Vakfı’nın inşasına başladığı mescidin ilçe belediyesinin sorumluluğunda olmasına rağmen İBB engeliyle karşılaştığı, çalışmaların durdurularak yıkım girişiminde bulunulduğu belirlendi.

İbadethaneye çullandılar

Seçim öncesi cami cami dolaşıp rahle önünde poz veren İmamoğlu’nun, ateist Nesin Vakfı ile kol kola girerek Çatalca ilçesinde bulunan 49 metrekarelik mescidin inşaatını durdurup yıkım işlemlerine başladığı öğrenildi. Çatalca Kaleiçi Mahallesi’nde imar durumu ibadethane olarak şerh edilen ve Çatalca Belediye Meclisi’nin imar izni vermesiyle Rabıta Vakfı tarafından inşasına başlanan mescide kilit vuran İBB’nin bölgede zabıta bulundurarak vakıf yetkililerini alana yaklaştırmadığı kaydedildi. Nesin Vakfı ile komşu arazide bulunan mescid hakkındaki kara propagandanın bu ateist oluşum tarafından tezgahlandığı belirlenirken, bölgede hükümdarlık kuran ‘Nesinlerin’ cami tahammülsüzlüğü üzerine İBB’nin harekete geçtiği aktarıldı.

Ateist 'Nesin'ciler körükledi

Gazetemiz Akit’e konuşan Rabıta Vakfı Başkanı Murat Perçin Hocaefendi, önce yalan haber ve provokasyon, sonra inşaatı durdurma şoku yaşadıklarını söyledi. Çatalca ilçesine bağlı Kaleiçi Mahallesinde yerleşimin bulunmadığı, halk tarafından piknik alanı olarak kullanılan 30 dönüm arazi içerisinde kurulu bulunan 8 dönümlük bir arazinin hayırsever sahibi tarafından Rabıta Vakfı’na bağışlandığını belirten Murat Perçin Hoca, arsanın 3 dönümlük bölümünün kamu yararına kullanılması için Kır Bahçesi olarak işletmeye açtıklarını, geri kalan 5 dönümlük arazi içerisinde daha önceden var olan ancak kullanıma müsait olmayan 49 metrekarelik mescidi yeniden onarmak için Çatalca Belediyesi’nden izin aldıklarını bildirdi.

Vakıf Başkanı Murat Perçin Hoca şunları söyledi: “Burada Yapı Kayıt Belgesi alınmış bir mescid var. Fakat kullanıma uygun olmayan 1,5 katlık bir yer burası. Biz de gerek kendimiz, gerekse halka açık olan kır bahçesine gelen halkımızın istifadesine sunmak için bu mescidi düzenleyip tamiratla yenilemek istedik. Buraya en yakın cami 3 kilometre ötedeki Gökçeali Köyü’nde. Merkez ise 8 kilometre uzaklıkta. Çatalca Belediyesi’nden gerekli izinleri aldıktan sonra çalışmalara başlamamız üzerine iftira sağanağı başladı. ‘Tarikat üyeleri kasıtlı olarak yerleştiler, silahlarla geziyorlar, çocukların fotoğraflarını çekiyorlar’ diye yalan üstüne yalan yazdılar. Bir zamanlar keçisi çalınan müftüyü ‘müftü keçi çaldı’ diye haber yapan malum medya üzerimize geldi. Kapı komşularının kavgasını bile Rabıta Vakfı’na bağladılar. Bu alandaki Nesin Vakfı maalesef ki gerilimi tırmandıran taraf oldu. Bizim sesimiz belki Nesin Vakfı’na bile gitmez. Neden rahatsız oluyorlar anlamıyoruz.”

İBB’den mescide kilit

CHP’nin idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hukuksuz girişimine değinen Perçin, “Daha önceden var olan ancak kullanıma müsait olmayan 49 metrekarelik mescidi yeniden onarmak için Çatalca Belediyesi’nden izin alarak inşasına başladığımız ibadethaneyle ilgili İBB devreye girerek ‘kaçak’ olduğu iddiasıyla yıkmaya çalıştı. 49 metrekarelik yerin yıkımına 200 zabıta, başlarında da müdürle geldiler. Bölgede Çatalca Belediyesi söz sahibi olmasına rağmen İBB ekipleri 24 saat boyunca mescid etrafında nöbet tutmaya başladı.” sözlerini sarf etti.

Eksikliklerin giderebileceğini ancak art niyetle karşı karşıya olduklarına vurgu yapan Başkan Perçin, “Resmiyete baktığımız zaman Yapı Kayıt Belgesi alınsa da bir kapının yeri değişse de iptal oluyormuş, bizde bunun bilgi eksikliği vardı. Bunlar mühim olmayan, kolay düzeltilecek şeyler. Ancak bunlar ısrarla ‘kaçak inşaat’ diyorlar. Sanki biz 8 dönümlük araziye villalar, havuzlar inşa ediyormuşuz gibi algı oluşuyor. ‘Mescid’ diyemiyorlar, ibadethane diyemiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Camileri ahıra çeviren zihniyet

CHP’li İBB’nin mescid karşıtı tutumuna tepki gösteren Murat Perçin Hoca, sözlerini şöyle tamamladı: “İBB’nin tavrını anlayamıyoruz. Seçimden önce, Beylikdüzü’nde kaçak cami yaptırdığını, müftünün imam vermediğini, kaymakama ‘sen imam ol ben müezzin olayım’ dediğini söyleyen bir başkan, seçimden sonra nasıl bir mescide bunları reva görür? Camiler haftası için bize davetiye gönderenler 49 metrekarelik mescide neden kafayı takar? Bir kiliseye, bir cemevine gösterilen tolerans bu mescide neden gösterilmiyor? Geçmişte camileri ahıra çeviren, alimleri asan CHP zihniyetini bu tavrıyla karşımızda görmek istemiyoruz.”