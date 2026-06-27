TÜİK rakamlarla açıkladı: Zenginler nasıl zengin oluyor?

Zenginler daha çok çalışıyor İstihdam için ayrılan süre içinde hem çalışmak hem de iş aramak da bulunurken, bu faaliyette en alt ile en üst gelir grupları arasında önemli bir zaman farkı bulunuyor. 0-28 bin TL gelir grubu iş için günde yaklaşık 1,5 saat vakit harcarken, 90 bin TL ve üzerinde kazananlarda bu süre 3 saat 15 dakikaya çıkıyor.