TÜİK rakamlarla açıkladı: Zenginler nasıl zengin oluyor?

10 yıllık değişimler Son 10 yılda eğlence ve kültür faaliyetlerine yönelik değişim öne çıktı. 2015 yılında fertlerin yaklaşık yüzde 95’i TV izlediğini belirtirken, 2025 yılında bu oran yüzde 89’e geriledi. Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı 2015’te yüzde 34 olurken, 2025’te bu oran yüzde 72’ye çıkarak büyük artış gösterdi. Aynı şekilde artışların olduğu faaliyetler arasında arkadaş ziyaretlerinde bulunmak, eğlence ve sosyalleşme yerlerine gitmek, günübirlik turlara, doğa yürüyüşlerine katılmak ve kütüphaneye gitmek yer aldı. Büyük düşüşlerin olduğu faaliyetler ise gazete, dergi vb okumak, radyo dinlemek, internet kafeye gitmek, sinemaya gitmek ve akraba ziyaretlerinde bulunmak oldu