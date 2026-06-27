'En büyük destekçisi karısı' iddiası! Tacizci tiyatrocu tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi, özel bir tiyatro grubunun sahibi ve yöneticisi olan M.F.Ö. hakkındaki mide bulandıran iddialarla sarsıldı. 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel taciz suçlamalarının merkezindeki isim, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

AİLELERDEN POLİS VE JANDARMAYA ŞİKAYET

Edinilen bilgilere göre olay, bazı ailelerin polis ve jandarma karakollarına giderek art arda şikayette bulunmasıyla gün yüzüne çıktı. Aileler, tiyatro eğitmeni ve yönetici M.F.Ö.'nün, 18 yaşından küçük çocuklara sözlü ve fiziki cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek şahsın cezalandırılmasını talep etti. İddiaların ardından güvenlik güçleri hızla harekete geçerek olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

"İFTİRA" DEDİ, KARŞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hakkındaki ağır suçlamaların ardından şüpheli M.F.Ö., kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir açıklama yayınladı. Kendisine ve ailesine yönelik bilinçli bir karalama kampanyası yürütüldüğünü öne süren şüpheli, taciz iddialarını kesin bir dille reddederek tüm bunların birer "iftira" olduğunu savundu.

M.F.Ö. açıklamasında, kendisine komplo kurulduğunu belirterek Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğunu ifade etti. Şüpheli; iddia sahipleri ve paylaşımları yapanlar hakkında “suç örgütü kurma”, “iftira”, “haberleşmenin gizliliğini ihlal” ve “ticari haksız rekabet” suçlamalarıyla karşı suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

İÇERİKLERE ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ

Karşı hukuk mücadelesi başlattığını vurgulayan M.F.Ö., sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddiaların kaldırılması için erişim engeli sürecini başlattıklarını da belirtti. Şüpheli, söz konusu içerikleri yayan ve iddiaları paylaşan kişiler hakkında hem maddi hem de manevi tazminat davaları açacaklarını dile getirdi.

"KARISI EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ"

Ortaya çıkan iddialar Akyazı İlçesinde şok etkisi yaratırken İlayda B. isimli bir genç ise yaşananları sosyal medya hesabında anlattı. Genç kadın, "yöneten adam pedofili ve sapıktır. Hakkında 11 kız çocuğu şikayette bulundu. Kız çocuklarını etkinlik adı altında bir yerlere götürüp onlara zorla alkol içirip ardından onları taciz ettikten sonra ‘bunu kimseye söylemeyin yoksa burada sizin adınızı çıkartırım’ diyen bir adam. En büyük destekçisi de karısı, bunları bilmemesine imkan yok" diyerek isyan etti.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Şüphelinin yaptığı açıklamalara rağmen, mağdur ailelerin şikayetleri ve elde edilen bulgular doğrultusunda adli süreç işlemeye devam etti. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan tiyatrocu M.F.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.