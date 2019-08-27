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İmamoğlu bir mesajla 175 kişiyi daha işten attı!

Geçtiğimiz günlerde tatilini bitirip İstanbul'a dönen İmamoğlu verdiği sözleri unutup işçi kıyımına başladı ve BELTUR'dan 175 kişiyi işten çıkardı.

27 Ağustos 2019 Salı 23:15
İmamoğlu bir mesajla 175 kişiyi daha işten attı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir adayları tanıtım töreninde, "Hiç kimsenin aşıyla işiyle, ekmeğiyle oynamayacağız" ifadesini kullanmıştı. Fakat Kılıçdaroğlu verdiği sözü çok çabuk unuttu. Neredeyse her CHP'li belediyede görülen işçi kıyımı furyasına geçtiğimiz haftalar CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılmıştı.

Göreve gelmeden önce yaptığı açıklamalarda, göreve geldiklerinde kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını onlarca kez dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu işçi kıyımına başladı. Başkan seçildiğinden beri neredeyse tatilde olan İmamoğlu, İstanbul'u sel vurduğunda dahi Bodrum tatilini sadece 1 gün kesmiş, İstanbul'a gelip hemen tatiline kaldığı yerden devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde tatilini bitirip İstanbul'a dönen İmamoğlu verdiği sözleri unutup işçi kıyımına başladı ve BELTUR'dan 175 kişiyi işten çıkardı.

Çalışanlara mesaj yolula iletilen bu bilgi de şu ifadelere yer verildi:

Önce Medya A.Ş.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Medya AŞ'deki, 184 personelin 50'sinin işine son verdi. İşine son verilenler, kendilerine gerekçe gösterilmediğini ve haksız işten çıkarmalar olduğunu belirtmişti..

İETT'de kıyım

İstanbul'da toplu taşımada işçi kıyımı için hareket başladı. Avrupa yakasında bütün noktalara sefer gerçekleştiren 850 İETT şoförünün sözleşmesi 31 Ağustos itibari ile sonlandırılacak. İstanbul İETT Ayazağa Garajı'nda görevli ve şoför ve diğer işçiler, kendilerine ulaşan "İşten çıkarma" tebligatı ile şoke oldu. İETT adına çalışan Beydağ-Hanzade firması, 850'si şoför olmak üzere bin çalışanına ihale sözleşme tarihinin 30 Ağustos'ta biteceğini, bu nedenle de çalışanların işlerine son verileceğini belirtti..

Verdikleri sözleri unuttular

CHP 31 Mart yerel seçimlerinden önce, seçim meydanlarında şu ifadeleri kullanmıştı. "Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız, biz seçildiğimizde herkes işine devam edecek". Ancak iş hiç de öyle olmadı. Başka İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok CHP'li belediye de işçi kıyımları yaşandı. Ordu, İstanbul, Ankara, Eskişehir İzmir başta olmak üzere binlerce işçi CHP'li belediyeler tarafından işlerinden çıkarıldı.

Bunun benzer örneği seçimlerde CHP ile kol kola giren PKK yandaşı HDP'li belediyelerde de yaşandı. HDP'li belediyelerde şehit yakınları işten çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 23:15
  1. Ordu
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Eskişehir
  5. Ankara
  6. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  7. Ekrem İmamoğlu
  8. BELTUR

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