MHK açıkladı! İşte Süper Lig’de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler

SON DAKİKA
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Çaykur Rizespor-Galatasaray amçını Ozan Ergün yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

7 Şubat Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Trabzonspor: Alper Akarsu

8 Şubat Pazar:

14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Yasin Kol

17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor: Kadir Sağlam

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

