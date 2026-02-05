İspanya Merkez Bankası’ndan tarihi rekor: Altın ve döviz rezervi 94 milyar euroyu aştı

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı hızlanırken, İspanya’dan dikkat çeken bir finansal rekor haberi geldi. İspanya Merkez Bankası (Banco de Espana), 2025 yılı sonunda altın ve döviz rezervlerinin toplam değerinin yaklaşık 94 milyar euroya yükseldiğini duyurdu. Bu seviye, karşılaştırılabilir istatistiklerin tutulmaya başlandığı tarihten bu yana ulaşılan en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlara göre bu artışın arkasında jeopolitik gerilimler, savaş riskleri ve finansal dalgalanmalar var. Yatırımcıların “güvenli liman” olarak gördüğü altına yönelmesi, rezerv değerlerini tarihi zirveye taşıdı. Merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırdığı bir dönemde İspanya da güçlü bir bilanço ile öne çıktı.

Ancak bu rekor yalnızca ekonomik bir veri değil, aynı zamanda ülkenin tarihsel hafızasını da tetikleyen bir gelişme. 1936’daki İspanya İç Savaşı sırasında Cumhuriyet hükümetinin yaklaşık 510 ton altını Sovyetler Birliği’ne göndermesiyle başlayan ve kamuoyunda “Moskova altını” olarak bilinen olay, yeniden gündeme taşındı. O dönem savaşın finansmanı için yapılan transfer, yıllarca siyasi tartışmaların ve propaganda söylemlerinin odağında yer almıştı.

Tarihçiler ise güncel araştırmaların “altınların kaybedildiği ya da çalındığı” yönündeki iddiaları çürüttüğünü belirtiyor. Akademik çalışmalara göre söz konusu rezervler, savaş boyunca belgeli ödemelerle silah ve mühimmat alımında kullanıldı. Yani süreç bir hırsızlık değil, olağanüstü koşullarda alınmış bir finansman kararıydı.

Bugün ise tablo tamamen farklı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre İspanya’nın yaklaşık 281 ton altın rezervi bulunuyor. Bu varlıklar yalnızca ülke içinde değil, ABD, Birleşik Krallık ve İsviçre’deki kasalarda da tutuluyor. Mevcut stok, geçmişte Sovyetler Birliği’ne gönderilen altınlarla bağlantılı değil; on yıllara yayılan para politikalarının ve Avrupa finans sistemine entegrasyonun sonucu.

Ekonomistler, 2025’te kırılan rekorun “kayıp altınların geri dönüşü” anlamına gelmediğini, esas olarak altının küresel piyasalardaki değer artışını yansıttığını vurguluyor. Bir zamanlar savaşın kaderini belirleyen stratejik bir kaynak olan altın, bugün merkez bankaları için istikrar ve güven unsuru olarak görülüyor.

İspanya’nın ulaştığı bu seviye, hem ekonomik dayanıklılığın hem de altının küresel sistemdeki gücünün en net göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.