SON DAKİKA
Rusya'dan beklenmedik çağrı: Türkiye buna karşı çıkmalı Yusuf Akçiçek işi çözülecek! Al Hilal'in son teklifi ne? Beşiktaş'ın Amir'i bu gece geliyor! Son gün bombası patlayacak? Beklenmedik hamle bu mu? Sürpriz sever Galatasaray! Sacha Boey mi? İklim krizi hortumları çoğalttı: Türkiye’de artış yüzde 60 Türkiye’nin arka arkaya gelen hamleleri İsrail’in paçalarını tutuşturdu! “Zoru başardılar” diyerek itiraf ettiler Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Yeni Tip Ağıtçılık İşinde... Türkiye'ye 'hadi oradan' dedirten İsrail teklifi Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldı: Bakan Ersoy'un vizyonu kültür ve sanatta rekorları getirdi... Türkiye’nin F-16 hamlesinden sonra dünya bu karara kilitlendi! Gökyüzünün canavarı Rafale’de büyük sürpriz
Yeniakit Publisher
Yusuf Akçiçek işi çözülecek! Al Hilal'in son teklifi ne?
Emircan Kışlacık Giriş Tarihi:

Yusuf Akçiçek işi çözülecek! Al Hilal'in son teklifi ne?

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek için Al-Hilal'e son teklifi 'gelsin sezon sonuna kadar oynasın. Dünya Kupası'na, Al-Hilal oyuncusu olarak gitsin' oldu.

Foto - Yusuf Akçiçek işi çözülecek! Al Hilal'in son teklifi ne?

Fenerbahçe yaz transfer döneminde 22 milyon Euro'ya gönderdiği Yusuf Akçiçek’i sezon sonuna kiralamak için şartları zorluyor. Suudi Arabistan'daki yabancı kuralı nedeniyle Yusuf, Al-Hilal'de kadro dışı kaldı.

Foto - Yusuf Akçiçek işi çözülecek! Al Hilal'in son teklifi ne?

Suud ekibinin genç oyuncuyu ne kadroda değerlendirmesi ne de bırakmaya yanaşmaması süreci "sıkıntıya" soktu.

Foto - Yusuf Akçiçek işi çözülecek! Al Hilal'in son teklifi ne?

Ancak Fenerbahçe'nin ısrarcı tavrı bu düğümü çözmek üzere. Sarı-lacivertliler "gelsin sezon sonuna kadar oynasın. Dünya Kupası'na, Al-Hilal oyuncusu olarak gitsin" teklifi üzerinde yoğunlaştı.

Foto - Yusuf Akçiçek işi çözülecek! Al Hilal'in son teklifi ne?

Genç oyuncunun yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı biliniyor. Avrupa listesine yazılmayacak olması bir engel değil... Yusuf lig ve kupa mücadelesinde stoper rotasyonunu güçlendirip milli takıma gitmek istiyor.

