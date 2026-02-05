Yusuf Akçiçek işi çözülecek! Al Hilal'in son teklifi ne?
Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek için Al-Hilal'e son teklifi 'gelsin sezon sonuna kadar oynasın. Dünya Kupası'na, Al-Hilal oyuncusu olarak gitsin' oldu.
Fenerbahçe yaz transfer döneminde 22 milyon Euro'ya gönderdiği Yusuf Akçiçek’i sezon sonuna kiralamak için şartları zorluyor. Suudi Arabistan'daki yabancı kuralı nedeniyle Yusuf, Al-Hilal'de kadro dışı kaldı.
Suud ekibinin genç oyuncuyu ne kadroda değerlendirmesi ne de bırakmaya yanaşmaması süreci "sıkıntıya" soktu.
Ancak Fenerbahçe'nin ısrarcı tavrı bu düğümü çözmek üzere. Sarı-lacivertliler "gelsin sezon sonuna kadar oynasın. Dünya Kupası'na, Al-Hilal oyuncusu olarak gitsin" teklifi üzerinde yoğunlaştı.
Genç oyuncunun yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı biliniyor. Avrupa listesine yazılmayacak olması bir engel değil... Yusuf lig ve kupa mücadelesinde stoper rotasyonunu güçlendirip milli takıma gitmek istiyor.
