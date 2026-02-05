  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit Avrupa'dan Ukrayna'ya askeri yığınak! Rusya'dan ilk tepki geldi Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti Kirli ağın ucu Simpsonlar'a uzandı: Epstein dosyası dünyayı sarsıyor! Türkiye ile Mısır arasında sağlık alanında anlaşma imzalandı! Rıza Akpolat duruşmada iddialara cevap vermek yerine hayat hikayesini anlattı Erdoğan Sisi’ye Anadolu kırmızısı TOGG hediye etti! Hedef 15 milyar dolar! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mısır’la yeni dönem mesajı Aile kırmızı çizgimizdir: Oktay Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki!
Spor Futbolda şike soruşturmasında iddianame hazır!
Spor

Futbolda şike soruşturmasında iddianame hazır!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Futbolda şike soruşturmasında iddianame hazır!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbolda bahis" ve "Şike" iddialarına ilişkin 5'i tutuklu 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Başsavcılıkça "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Zonguldakspor Futbol Kulübü AŞ "suçtan zarar gören", Ankaraspor ve Nazillispor ise "malen sorumlu" olarak yer aldı.

Ankaraspor Kulübünün sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 52 kişinin "şüpheli" olduğu iddianamede, şüphelilerden 5'i tutuklu bulunuyor.

İddianamede şüphelilerin "şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan cezalandırılması istenirken ayrıca spor müsabakalarını seyirden yasaklanması talep edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23