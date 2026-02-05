CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25’i yakalandı
İzmir'de CHP’li Buca Belediyesi'ne yönelik dev bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü’nün de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 25'i yakalandı. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.
İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü'nün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25'i yakalandı.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlara bir yenisi eklendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdığı ve menfaat temin ettiği tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Gündem
CHP’li Özel’in Hatay tiyatrosunda Atatürk maskeli provokasyon! İstemediğimiz ev diyerek nankörlükte sınır tanımadılar
Gündem
CHP’nin 'şapka kanununa muhalefet'ten astığı İslam alimi İskilipli Atıf Hoca, vefatının 100. yılında mezarı başında anıldı
Gündem
İBB’den satanist Epstein akıyor! CHP'nin "Sanat" Maskesi Altındaki Karanlık Oyunu: Prof. Selman Öğüt'ten Sert Tepki!
Gündem
Savcıları Tehdit Eden CHP'li Gökhan Günaydın'ın Kirli Arşivi Patladı: Ödülü FETÖ İmamından Almış!