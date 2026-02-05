  • İSTANBUL
Gündem CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25’i yakalandı
Gündem

CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25’i yakalandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25’i yakalandı

İzmir'de CHP’li Buca Belediyesi'ne yönelik dev bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü’nün de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 25'i yakalandı. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü'nün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25'i yakalandı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlara bir yenisi eklendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdığı ve menfaat temin ettiği tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

