ABD Arjantin’in kritik minerallerini parasıyla satın alacak Bu defa parayla işgal

Venezuela’da tekerine taş koyan devlet başkanı Maduro’yu eşkıyalıkla kaçıran ve elinde tutan Trump petrol kaynaklarını kendine bağladı. Bu defa da haydutluk yapmadan parasıyla ülkeye çökerek Arjantin’in kritik minerallerini satın aldı.

Arjantin ile ABD'nin kritik minerallerin tedarikinin güçlendirilmesine ilişkin anlaşmaya vardığı bildirildi.

Arjantin Dışişleri Bakanlığından, Washington ile imzalanan kritik mineraller anlaşmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, Arjantin için ekonomik ve üretim odaklı büyüme açısından önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.

Anlaşma ile iki ülkenin stratejik ortaklıklarını teyit ettiğine işaret edilen açıklamada, tarafların güvenli, güçlü ve rekabetçi bir tedarik zinciri geliştirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladıkları kaydedildi.

