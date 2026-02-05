UNESCO’dan çıkmak istiyorlar: Turist kalabalığı köyü bunaltıyor

Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya arabayla yaklaşık 3 saat mesafedeki Vlkolinec köyü, 1993 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Neredeyse hiç bozulmamış bir Orta Avrupa köyü örneği olarak dikkat çeken yerleşim yeri, 1770'e tarihlenen geleneksel kütük evleri ve çan kulesi ile her yıl yaklaşık 100 bin ziyaretçi çekiyor.

Bazı sakinler, köyden geçen ve mahremiyetlerini ihlal eden turistlerin sayısı nedeniyle UNESCO statüsünün kaldırılmasını talep ediyor.

Slovak günlük gazetesi Denník N'ye konuşan Anton Sabucha, "UNESCO bizi listeden çıkarsa daha iyi yaşarız," dedi.

Manzaralı ana caddede dolaşan ziyaretçileri, 'özel mülk' tabelaları ve fotoğraf çekmemeleri konusunda uyaran mesajlar karşılıyor.

Tam zamanlı bir dijital göçebe olup seyahatlerini Instagram'da paylaşan Hels Dainty, UNESCO listesinde yer alan köyü Lonely Planet rehberinde gördükten sonra Kasım 2025'te Vlkolinec'i ziyaret etti.

Dainty, "Ben, bir yerin tamamen ıssızlaşıp hayalet kasabaya dönüşmesindense, turistik bir cazibe merkezine çevrilmesi pahasına da olsa korunmasından yanayım," dedi.

"Bazı açılardan hâlâ yaşanan bir köy olmasına seviniyorum. İnsanlara, yoğun turist sezonlarının dışında gelmelerini, köyde yaşayanların isteklerine saygı göstermelerini ve biraz destek göstermek için yerel dükkandan bir şeyler satın almalarını öneririm."

LİSTEDEN ÇIKARILMASI MÜMKÜN MÜ?

UNESCO, 1978'de başlatılan girişimden bu yana yalnızca üç alanı listeden çıkardı: Umman'daki Arap Oryks Koruma Alanı, Almanya'daki Dresden Elbe Vadisi ve Birleşik Krallık'taki Liverpool Denizcilik Ticareti Kenti.

Her üç durumda da bölgeler, yerel halkın isteğinden ziyade bölgedeki yeni gelişmeler nedeniyle listeden çıkarıldı.

Örneğin, Dresden Elbe Vadisi, Waldschlösschen Köprüsü'nün inşa edilmesinin ardından listeden silindi.

UNESCO sözcüsü, "Bir alan listeye alındıktan sonra, sorumlulukları altındaki varlıkların yönetiminde zorluk ya da sıkıntı yaşadıklarında, UNESCO, Üye Devletlere ulusal ve yerel düzeyde yardımcı olmaya hazırdır," ifadelerini kullandı.