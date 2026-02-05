Trafik derdi bitti: Uçan taksi çağı resmen başladı
Bilim kurgu filmleri gerçek oldu! Çin, dünyanın ilk otonom (pilotsuz) uçan taksileri için ticari işletme lisansını vererek ulaşımda devrim yaptı. İki dev şirketin aldığı bu onay sayesinde, martı kanatlı elektrikli araçlar artık şehir semalarında yolcu taşıyacak. Trafik derdini gökyüzünden aşacak bu teknoloji, saatte 130 km hıza ulaşabiliyor!
İki Çinli şirket, Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden otonom yolcu dronları için ticari işletme lisansı aldı.
Pilotsuz ve elektrikli bu uçan taksiler, ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. İlk etapta turistik rotalarda hizmet verecek olan bu eVTOL araçlar, 130 km/s hıza çıkabiliyor ve 3.000 metre irtifaya ulaşabiliyor!
Güvenlik, bakım ve teknoloji açısından tam donanımlı bu hava araçları, geleceğin şehir içi ulaşımını bugünden yaşatmaya hazırlanıyor.
Martı kanat kapıları ve modern tasarımıyla gökyüzüne farklı bir imza atıyor.
Teknoloji
