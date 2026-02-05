  • İSTANBUL
Kanı bozuk Gates'ten tornistan! Önce yalan ve asılsız demişti şimdi yaptıklarından özür diledi

Dünyanın en zengin sübyancılarından biri olan Bill Gates, 2026 yılı başında patlak veren 3,5 milyon sayfalık devasa Epstein arşivi sonrası sessizliğini bozarak şok itiraflarda bulundu. Son belgelerde adı sıkça geçen Gates, 9News Australia kanalına verdiği özel röportajda, daha önce yalan ve asılsız diyerek reddettiği, çocuk istismarı ağı kuran Jeffrey Epstein ile vakit geçirmeyi "büyük bir hata" ve "aptallık" olarak nitelendirdi. Geçmişteki bu karanlık dostluğu için özür dileyen Gates, "Onunla geçirdiğim her dakikadan pişmanlık duyuyorum" diyerek adeta günah çıkardı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirmesinin ardından Epstein'in yazışmalarında yeni detaylar dikkati çekiyor.

Bunlardan biri de Epstein'in Gates hakkındaki yazışmaları oldu.

Gates, Avustralya merkezli 9 News sitesine verdiği röportajda, Epstein belgelerinde isminin geçmesi ve hakkında medyada yer alan iddialara yönelik yanıt verdi.

 

"BU BİR ÇIKMAZ SOKAKTI"

Epstein ile 2011'de tanıştığını ve o tarih itibarıyla 3 yıl boyunca birlikte birçok akşam yemeği yediklerini aktaran Gates, "Odak noktası her zaman çok zengin insanları tanıması ve onlardan küresel sağlık için para alabileceğini söylemesiydi.

Geriye dönüp baktığımda, bu bir çıkmaz sokaktı." dedi.

 

YAPTIĞI ŞEYİ 'APTALLIK' OLARAK NİTELENDİRDİ

Gates, Epstein ile geçirdiği vakti "aptallık" şeklinde niteleyerek, onu tanıdığı için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Gates ayrıca, "Epstein'in odağı, zengin insanlardan küresel sağlık meseleleri için para bağışlamalarını sağlayabilme yönündeydi." ifadelerini kullandı.

 

"PİŞMANIM VE ÖZÜR DİLİYORUM"

Özellikle son açıklanan belgelerden sonra kendisi hakkında medyada dolaşan iddialar sorulduğunda Gates, "Görünüşe göre Jeffrey kendine bir e-posta yazmış. Bu e-posta asla gönderilmemiş. E-posta yanlış. Bu yüzden orada ne düşündüğünü bilmiyorum.

Bana bir şekilde saldırmaya mı çalışıyordu? Ama onunla geçirdiğim her dakika bana bunu hatırlatıyor, pişmanım ve yaptığım için özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

