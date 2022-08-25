İmam hatiplilere flaş 'Gülşen' çağrısı: Kimse üşenmesin, herkes dava açsın! İşte dava dilekçesi

Şarkıcı Gülşen'in sahnede "İmam hatipte okumuş, sapıklığı oradan geliyor" ifadeleri tüm Türkiye'de infiale neden oldu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği başta olmak üzere bir çok kurum ve dernek tarafından Gülşen'in galiz sözlerine yönelik dava açıldı.

Dilekçeyi doldurup en yakın adliyeye teslim etmeniz yeterli

Sosyal medyada Gülşen'e tepki gösteren on binlerce imam hatip mensubu dava açmaya hazırlanıyor.

Dava açmanız için ise avukata ihtiyacınız yok. Sadece dilekçeyi doldurup en yakın adliyeye teslim etmeniz yeterli.

İşte Gülşen'i dava edebileceğiniz dilekçe;

Gökçek'ten "üşenmeyin" çağrısı!

Öte yandan AK Partili Melih Gökçek de imam hatiplilere çağrıda bulundu.

"Kimse üşenmesin" diyen Gökçek, şunları söyledi:

Bütün imam hatipli kardeşlerime çağrı;

Bu Gülşen (Gülşen Bayraktar Çolakoğlu) hakkında tek tek hem suç duyurusunda bulunun. Hem tazminat davası açın.

Kesinlikle üşenmeyin. Bu ahlaksızlara dersi verilmeli ki başkalarına ibret olsun. Gönüllü avukatlar tweet alemine adres vermeli.