İmam Hatipli Faruk Aksoy Fatih Altaylı'ya ayak uydurmaya çalışırsa! Biliyorsan konuş bilmiyorsan vıdı vıdı etme müfteri
Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin canlı yayında Suriyelileri hedef gösteren Habertürk yorumcusu Faruk Aksoy, şimdi de Kızılay'ı temelini gösteremediği iddiaları ile hedef gösterdi. İmam Hatipli Aksoy'un art arda yaptığı bu çıkışlar Fatih Altaylı'ya benzeme çabası olarak yorumlandı.
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Habertürk kadrosuna katıldıktan sonra geldiği yeri, aldığı eğitimleri unutan Faruk Aksoy, tepki çeken çıkışlarını sürdürüyor.
Deprem bölgesinde katıldığı canlı yayında, muhalefetin ırkçı dili ile tepkileri üzerine çeken Aksoy, Suriyelileri hedef göstererek, ağır ifadeler kullanmıştı.
Bilmiyorsan konuşma müfteri!
İmam Hatip kökenli Aksoy, bu sefer de doğruluğunu ispatlamadığı bilgilerle, Kızılay'ı hedef aldı.
Aksoy, 28 Şubat'ın küfürbaz tetikçisi Fatih Altaylı’ya ayak uydurmaya çalışarak, Kızılay'ı şeffaf olmamakla suçlayıp, "BM'ye sattığın çadırların yekunu ne? Biliyor muyuz? Ne kadar kazandın?" ifadelerini kullandı.
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