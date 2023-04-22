İmam Hatipli Faruk Aksoy, başörtüsü yasakçısı Kılıçdaroğlu'nu savunmak için dakikalarca yırtındı!
İmam Hatipli Faruk Aksyoy, Habertürk TV ekranında, başörtüsü yasakçısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir depremzede vatandaşın gösterdiği tepkiye karşı savunmak için dakikalarca dil döktü.
Başörtüsü için "Bir metrelik bez patrçası" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunmak İmam Hatip mezunu Faruk Aksoy'a düştü.
Habertürk TV canlı yayınında, Adıyamanlı bir depremzedenin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Fatiha" eleştirisi tartışıldı.
Programda konuşan İmam Hatipli Faruk Aksoy, başörtüsü yasakçısı Kılıçdaroğlu'nu, "Kimin hangi duayı bildiğini Allah bilir" diyerek savundu.
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