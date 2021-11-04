'İmam hatipler kapatılsın' yazmak istediği Everest'te kabusu yaşadı! Rehin tutulan avukatı Türkiye kurtardı

Everest’e tırmanırken yükseklik nedeniyle fenalaşınca gözünü bir anda hastanede açan Avukat Merve Bakdur, uyandığında kendisini Katmandu’ya getiren ambulans helikopter ile hastaneye 7 bin 500 dolar borçlu olduğunu öğrendi. Helikopter parasını ödeyemeyince şirket tarafından rehin alınan Bakdur, fahri konsolos ve THY'nin devreye girmesiyle kurtuldu. Bakdur'un sağlık sorunlarından para kazanan tur rehberleri ile helikopter şirketinin anlaşmalı olduğu bir oyuna geldiği ortaya çıktı.

Avukat ve doktora öğrencisi Merve Bakdur yıllardır hayalini kurduğu Everest Dağı’nda trekking yapma planını hayata geçirmek üzere bir tur şirketiyle anlaştı. Bakdur tur ücretlerini ödeyerek Nepal’in başkenti Katmandu’ya doğru yola çıktı. Birlikte yürüyeceği uluslararası grupla birlikte ilk gece Katmandu’da konaklayan Bakdur, Everest’in eteklerinden yürüyüşe başladı.

Tırmanış yaparken fenalaştı

Dağcı olmayan yürüyüşçülerin çıkabileceği son nokta olan ‘Base Camp’ bölgesine ulaştıklarında Bakdur yükseklik farkından etkilenerek fenalaştı. Grup rehberi hızlı bir şekilde helikopterli ambulansı aradı.

Gözünü hastanede açan Bakdur'a borç şoku

Bakdur gözlerini Katmandu merkezdeki bir hastanede açtı. Bakdur için kâbus bu noktada başladı. Kısa sürede iyileşen Bakdur, 1500 dolar hastaneye ve 6 bin dolar Helikopter ambulansa borçlu olduğunu öğrendi.

Türkiye’de bu gezi için sigorta yaptırdığı şirketi arayarak durumu anlatan Bakdur, “Yaptırdığınız sigorta bu ücretleri kapsamıyor” yanıtını aldı.

‘Ailen parayı göndersin yoksa bir daha seni göremezler’

Bakdur kâbus günlerini şöyle anlattı:

“Hastanedeki odamın kapısında sigorta şirketi yetkilileri bekliyordu. ‘Senin hayatını kurtardık paramızı ödemek zorundasın’ diyorlardı. Sigorta şirketinden olumsuz yanıt aldıktan sonra böyle bir param olmadığını söylediğimde kabalaşmaya başladılar. ‘Seni hastaneden çıkartmayız, bu ülkeden bu parayı ödemeden gidemezsin’ gibi sözler söylediler. Bankamdaki son parayla önce faturamın daha da artmaması için hastane faturasını ödedim. Geriye sadece 100 dolarım kaldı. Katmandu’da ilk gece kaldığım otele geri döndüğümde, helikopter yetkilileri tur yetkililerinden buranın yerini öğrenmiş. Burada da otel odamın kapısına dayandılar. Olay fiziki müdahaleye kadar vardı, telefonuma el koydular. Bir süre sonra ‘Ailemi arayacağım onlardan para isteyebilirim’ diyerek telefonumu geri aldım. ‘Ailen parayı göndersin yoksa bir daha seni göremezler’ dediler. Ailemi ve bana yardımcı olabilecek kişileri aradım.”

Bakdur’un ailesi ve arkadaşları hızla Katmandu’ya en yakın nokta olan Yeni Delhi konsolosluğuna ulaştı.

Fahri konsolos devreye girdi

Hürriyet'te yer alan habere göre, yetkililer Katmandu’da Türk hükümetini temsil eden fahri konsolosları devreye soktu. Bakdur’un yanına gelen ve helikopter yetkililerini ikna etmeye çalışan konsoloslar genç kadını kurtarmanın yolunu bulmaya çalıştı. Fahri konsolosun gelmesiyle helikopter yetkilileri Bakdur’un borcunu 3 bin dolara indirdi. Ancak kâbus bitmemişti:

Bilet erkene alındı: THY yetkilileri uçağa binene kadar eşlik etti

“Fahri konsolos bu borcun benim ülkeden çıkmam için bir engel taşımadığını, Türkiye’ye dönünce sigorta şirketinden parayı alarak ödeyeceğimi söylememi önerdi. Bu arada ailem Türk Hava Yolları Asya temsilcisi ile iletişime geçti. Onlar da benim sağ salim Türkiye’ye dönmem için devreye girdiler. Fahri konsolos yanımdan ayrıldığı anda helikopter şirketi yetkilileri yeniden otel odasının kapısına dayandı ve ‘Ödemeden gidemezsin seni buradan çıkartmayacağız’ diye tehditler savurdu. Türk Hava Yolları dönüş biletimi hızlıca erkene aldı. Sabah fahri konsolos yetkilileri beni alarak havalimanına götürdü. Havalimanında Türk Havayolları yetkilisi beni karşıladı ve uçağa bindiğimden emin olana dek bana eşlik etti.”

Bakdur yaşadığı korku dolu günlerin ardından 1 Kasım’da Türkiye’ye ulaştı.

Avukat Merve Bakur bu olayı yaşayan ilk yürüyüşçü değil. 2018 yılında Newyork Times’ta yayınlanan haberde daha önce de Everest’e çıkmak isteyen kişilerin başına bu tip olayların geldiği yazıyor.

'Ambulans helikopterler yürüyüşçü avlıyor'

“Everest’in yamaçlarındaki helikopter kurtarma şirketi yürüyüşçü avlıyor” başlığıyla yayınlanan haber şöyle:

“Yürüyüşe eşlik eden yerel tur rehberleri normal bir turda günlük 20 dolar kazanıyor. Ancak eğer turdan birileri sağlık sorunu yaşarsa hızlıca helikopter ambulans çağırıyor. Hastane ve ambulanstan komisyon alarak 500 dolara kadar kazanç elde ediyor.”

'Yemeklere müshil atılıyor' iddiası

Haberde tur görevlilerinin ‘ambulans çağırabilmek için’ yürüyüşçülerin yemeğine müshil attığı iddiası da var.

Rehberler ve ambulanslar anlaşmalı

Araştırma yaptığında başına gelenlerin aslında hastane ve ambulans helikopterin sigorta şirketlerinden gelir elde etme yöntemi olarak yapıldığını öğrenen Merve Bakur, “Normalden çok hızlı olarak yüksek noktalara çıkartıldık. Bu hızlı irtifa değişiminden dolayı sağlık sorunu yaşama ihtimalimiz yüksekti. Everest’e gitmek isteyen yürüyüşçüler gitmeden çok iyi araştırma yapsın” diye konuştu.

'İmam hatipler kapatılsın' yazmak istedğini söylemişti

Katmandu'da kabusu yaşayan ve fahri konsolos ile THY'nin devreye girmesiyle kurtulan Avukat Merve Bakdur'un Everest'e çıkmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ise yeniden gündeme geldi.

Bakdur, Everest'e tırmanma heyecanını dile getirdiği paylaşımında, karlara 'imam hatipler kapatılsın' yazma isteğinin olduğunu belirtmişti. Bakdur paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: