İmam Hatip okulları 108’inci yaşını kutladı

“İmam Hatipler Haftası Özel Programı”, 13 Ekim 1951’de Türkiye’nin 7 şehrinde yeniden açılan okullardan biri olan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde (İstanbul İmam Hatip Lisesi) gerçekleştirildi. Programda konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, imam hatip liselerinin Türkiye’deki serüvenini sürekli gündemde tutmanın kendileri açısından çok kıymetli olduğunu söyledi. Kamber Çal, “Türkiye’nin din adamına ihtiyaç duyacağı bir dönemde Celaleddin Ökten hocamız önderliğinde kurulan imam hatipler, 2020 yılına gelindiğinde büyük gelişmeler katetmiş durumda. İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı olarak eğitim camiasında bir marka olarak serüvenine devam etmektedir” diye konuştu. İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği Başkanı Habip Bozkurt ise, “Tarihinden aldığı ilham ve kavuştuğu imkanlar sayesinde güzide eğitim kurumları olan imam hatip okulları geleceğimizi şekillendirirken her daim ülkemizin yoluna ışık tutmaya devam edecektir” dedi. Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Başkanı Mehmet Kamil Berse de, “Bütün dünya, Türkiye’ye ve bu okullardan yetişen gençlere bakmaktadır. Onun için sorumluluğumuz büyüktür” diye konuştu.