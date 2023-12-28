İmam hatip öğrencilerinden dabke dansı

Boyunlarına Türk ve Filistin bayrağı bağlayan öğrenciler müzik eşliğinden okulun girişinde dans etti. Çocuklar dans ederken arkalarında oturun diğer arkadaşlarının da onlara ritim tutarak alkışladığı görüldü.

DABKE NEDİR

Dabke, Levant olarak bilinen Doğu Akdeniz bölgesindeki Arap nüfus arasında yaygın olan geleneksel halk oyunu. Lübnan ve Filistin'in ulusal halk oyunu olmasının yanında ayrıca Irak, Ürdün, Mısır, Türkiye ve Suriye'de de özellikle düğün ya da kutlamalarda oynanan yaygın bir halk oyunudur.