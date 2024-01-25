İmam Hatip liselerini hedef aldı Namık Kemal Zeybek kin kusmaya devam ediyor
Geçtiğimiz günlerde azgın azınlığın sesi Cumhuriyet gazetesine “Son zamanlarda ÇEDES çıktı. Bu bile AKP’nin kapatılması için tek başına bir delildir” şeklinde skandal açıklama yapan Namık Kemal Zeybek içindeki 28 Şubat kinini kusmaya devam ediyor.
CHP’ye yakınlığıyla bilinen TELE1’de Murat Taylan’ın sunduğu Söz Bizde isimli programına konuk olan eski Kültür Bakanı ve ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, okullardaki din derslerini ve İmam Hatip liselerini hedef aldı. İktidarda olmaları durumunda imam hatip okullarını kapatıp, meslek liselerine dönüştüreceklerini belirten Zeybek, “Devlet eğitimle, kurumlarıyla ey yurttaşlarım din budur herkes böyle inanacak dememelidir. Dolayısıyla okullarda zorunlu din eğitimine karşıyız.
Devlet din adamı yetiştirmez, hangi dinin din adamını yetiştireceksiniz? İmam hatip okulları yanlıştır, onları kapatacağız meslek liselerine dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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