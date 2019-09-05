İM Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor İstikbal Mobilya Kayserispor; milli arada Antalyaspor maçı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor; milli arada Antalyaspor maçı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ligin 3. haftasında konuk ettiği Galatasaray’a 3-2 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bu kapsamda Antalyaspor maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdüren İM Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı. Karaman, antrenman süresince futbolcularla yakından ilgilendi.

İM Kayserispor, hazırlıklar kapsamında TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor ile hazırlı maçı oynayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.