  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İlyas Salman'dan Ispartalılara Melek Mosso hakareti! Sen çekil aradan İlyas, bu Müslümanların davası..
Medya

İlyas Salman'dan Ispartalılara Melek Mosso hakareti! Sen çekil aradan İlyas, bu Müslümanların davası..

Ateist İlyas Salman, Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'ya destek verip, Isparta halkına hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 18:58:00 - 2022-05-27 19:01:15
İlyas Salman'dan Ispartalılara Melek Mosso hakareti! Sen çekil aradan İlyas, bu Müslümanların davası..

 Yeniakit.com.tr 

Ateist İlyas Salman, Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesini değerlendirdi.

Ahlaktan bihaber Salman, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, kendince Isparta halkını küçümsedi.

"Sanki Isparta'nın kültür sanat programı dolup taştı da beyefendilere müzisyen beğendiremiyoruz." diyen Salman, sözlerine şöyle devam etti:

Kız lutfetmis, senin festivaller diyarı Isparta'na konsere gelmiş. Aklı başında Ispartalıları tenz... yok lan onları da tenzih etmiyorum, sahip çıkmamışsınız kıza işte!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay