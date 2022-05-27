İlyas Salman'dan Ispartalılara Melek Mosso hakareti! Sen çekil aradan İlyas, bu Müslümanların davası..
Ateist İlyas Salman, Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'ya destek verip, Isparta halkına hakaret etti.
Yeniakit.com.tr
Ateist İlyas Salman, Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesini değerlendirdi.
Ahlaktan bihaber Salman, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, kendince Isparta halkını küçümsedi.
"Sanki Isparta'nın kültür sanat programı dolup taştı da beyefendilere müzisyen beğendiremiyoruz." diyen Salman, sözlerine şöyle devam etti:
Kız lutfetmis, senin festivaller diyarı Isparta'na konsere gelmiş. Aklı başında Ispartalıları tenz... yok lan onları da tenzih etmiyorum, sahip çıkmamışsınız kıza işte!