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Medya İlyas Eşkıya’dan çıktı mı? İlyas Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ayrıldı mı?
Medya

İlyas Eşkıya’dan çıktı mı? İlyas Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO’nun yeni sezon fragmanı büyük ilgi gördü. EDHO’yu yakından takip edenler ise İlyas Çakırbeyli karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığını araştırıyor. EDHO İlyas Çakırbeyli ayrıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 22:37:00 -
İlyas Eşkıya’dan çıktı mı? İlyas Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ayrıldı mı?

ATV’nin sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon fragmanı yayımlandı. Diziyi yakından takip edenler ise yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. İlyas Eşkıya’dan ayrıldı mı?

İlyas Eşkıya’dan çıktı mı? İlyas Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ayrıldı mı?

EDHO’nun 200. Bölüm fragmanı yayımlandı. Dizinin yeni sezonunun ekrana geleceği tarih açıklanmasa da Salı 20.00 ifadesi fragmanda yer aldı. Dizinin 26 Ekim’de ekrana gelmesi bekleniyor. Fragmanı izleyenler ise İlyas Çakırbeyli karakterinin ölüp ölmeyeceğini araştırmaya başladı. 200.bölüm fragmanında İlyas'ın öldürülmesine ilişkin planlar yapılıyor.  Hızır Çakırbeyli ise İlyas'ın öldüğünü ifade ediyor. Fragmanda ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler" ifadesi dikkat çekiyor.

 

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