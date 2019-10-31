Sivilcelerden kurtulmak için bitkisel ve kimyasal olmak üzere birçok etkili yöntem bulunuyor. İltihaplı sivilce hem görüntü hem de rahatsızlık hissi açısından olumsuz bir durumdur. Peki, İltihaplı sivilce nasıl geçirilir? İşte doğal yöntemler...

İltihaplı sivilce nasıl geçirilir?

1) Aspirin

Her eczaneden kolayca ulaşabileceğiniz aspirin, sivilcelerini geçirmenin etkili yollarından biri. Bir aspirini üç kaşı su ile yumuşatın ve akabinde sivilcenin üzerine sürün. 30 dakikanın ardından kuruyan aspirini pamuk yardımı ile silin ve sürdüğünüz yeri bol su ile yıkayın.

2) Diş macunu

Diş macunu kullanarak sivilcelerinizden etkili bir şekilde kurtulabilirsiniz. Diş macunu yöntemini özellikle yatmadan önce uygulamakta fayda var. Yatmadan önce sivilcenin üzerine diş macunu sürerek yedirin. Sabah kalktığınızda sivilcenin indiğini göreceksiniz. Ayrıca bu işlemi sivilce yok olana kadar her gece uygulayın.

3) Salatalık

İçerisinde barındırdığı bol su ve vitamin sayesinden yüz maskesi olarak ta kullanılan salatalığı sivilcelerinizden kurtulma için de kullanabilirsiniz. Öncelikli olarak bir salatalı rendeleyin. Üzerine bir kaç damla limon suyu ekledikten sonra sivilcenin üzerine sürün ve ardından 15 dakika sonra bölgeyi bol su ile durulayın. İşlem tamam.

4) Aloe Vera

Aloe Vera ile sivilcelerinizi geçirmeniz mümkün. Aloe Vera'yı sivilcenin üzerine uygulayın, cildinizdeki fazla yağı alarak cilt yağ oranını dengeleyen Aloe Vera, sivilcenizin yok olmasına da yardımcı olacaktır.

5) Deniz tuzu

Tuzlu su sivilceleri yok etmenin en etkili yollarından bir olarak biliniyor. Özellikle denize girmek sivilcelerin kuruyarak yok olmasına neden oluyor. Deniz tuzunun da aynı etkiyi yaratmasına neden olabilirsiniz.

6) Sarımsak

Bakteri, mantar ve vürüs düşmanı olan sarımsak başlı başın kanın temizlenmesine yardımcı olur. Buda sivilce dahil birçok rahatsızlığın son bulması anlamına geliyor. Fakat sivilcelerden hızlıca kurtulmak için sivilceli bölgeye bir diş sarımsağı sürmeniz yeterli olacaktır. Şunu da belirtelim ki sarımsak cildinize istenmedik bir etki yapıyorsa sarımsağı su ile karıştırıp uygulamanız gerekecek.

7) Bal tarçın

Vücudunuzdaki sivilceleri geçirmek için kullanılan bir diğer yöntem ise bal tarçın karışımı. Bal ile tarçını karıştırın. Sivilcenin üzerine uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.

8) Karbonat

Karbonat temizleyici özelliğinin yanı sıra cildinizdeki sivilcelerin kurumasında yardımcı olur. Fakat karbonat kullanımında aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtmekte fayda var zira aşırı kullanımlarda cildinizin tahriş olmasına neden olabilir. Bir veya iki çay kaşığı karbonatı yarım çay bardağı su ile karıştırın ve sivilceli bölgeye sürün. Biraz bekledikten sonra bol su ile durulayın.