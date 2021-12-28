İltihaplı romatizmaya ne iyi gelir? Evde çözümler

İltihaplı Romatizma, yani tıbbi adıyla romatoid artrit (eklem romatizması), kronik bir inflamatuar bozukluktur. Bu bozukluk bazı bireylerde cilt, gözler, akciğerler, kalp ve kan damarları dahil olmak üzere çok çeşitli vücut sistemlerine zarar verebilir.

İltihaplı romatizmaya ne iyi gelir?



-Balık/ balık yağı.Özellikle somon, uskumru, sardalya, hamsi gibi yağlı balıklarda bolca bulunan Omega-3 yağ asitleri eklemleri iltihaplardan koruyor, romatizma ağrılarını hafifletiyor.

-Yumurta

-Çilek

-Keten tohumu

-Zencefil

Iltihapli romatizma teshisi nasil konur?

Tanı esas olarak; hastalardan alınan tıbbi öykü, romatoloji hekimi tarafından yapılan fizik muayene ile konulur. RA tanısını desteklemek; eklem ve iç organ hasarlarını tespit etmek için birtakım kan testleri ile birlikte görüntüleme tetkikleri istenilir.