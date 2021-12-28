  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu neyin gizemi? 'Şeffaflık' diye tepinen Kılıçdaroğlu, HDP ile kapalı kapılar ardında görüşüp sorulardan kaçtı!

Vatandaş İBB'ye hesap sordu: Milletin parasıyla yapılanı niye yıkıyorsunuz

Yerli otomobilde önemli gelişme! Gürcan Karakaş açıkladı

Bakan Mustafa Varank'tan "bagaj" göndermeli TOGG paylaşımı

Köpek saldırısına uğrayan Minik Asiye için yeni gelişme!

Şimdi de o bölgeden önemli haber geldi! Enerji sahalarından sevindiren haberler…

Mahfi Eğilmez kendini bulunmaz "Hint Kumaşı" ilan etti: Ben bulamazsam kimse bulamaz

Altını 1000 liradan bozdurmayanları uyaran Mert Başaran'dan yeni çıkış: 3 Ocak'a kadar...

Türkiye'den yerli "S-400" hamlesi... Dünya medyası böyle yazdı

Altın alacaklar bu habere dikkat! Uzman isim o rakamı işaret ederek 'Buradan alın' mesajı verdi
Kadın - Aile İltihaplı romatizmaya ne iyi gelir? Evde çözümler
Kadın - Aile

İltihaplı romatizmaya ne iyi gelir? Evde çözümler

Romatizmaya ne iyi gelir: Romatizmaya iyi gelen yiyecekler

Yeniakit Publisher
2021-12-28 21:08:00 - 2021-12-28 23:08:35
İltihaplı romatizmaya ne iyi gelir? Evde çözümler

İltihaplı Romatizma, yani tıbbi adıyla romatoid artrit (eklem romatizması), kronik bir inflamatuar bozukluktur. Bu bozukluk bazı bireylerde cilt, gözler, akciğerler, kalp ve kan damarları dahil olmak üzere çok çeşitli vücut sistemlerine zarar verebilir.

İltihaplı romatizmaya ne iyi gelir?

-Balık/ balık yağı.Özellikle somon, uskumru, sardalya, hamsi gibi yağlı balıklarda bolca bulunan Omega-3 yağ asitleri eklemleri iltihaplardan koruyor, romatizma ağrılarını hafifletiyor. 

-Yumurta

-Çilek

-Keten tohumu

-Zencefil

Iltihapli romatizma teshisi nasil konur?

Tanı esas olarak; hastalardan alınan tıbbi öykü, romatoloji hekimi tarafından yapılan fizik muayene ile konulur. RA tanısını desteklemek; eklem ve iç organ hasarlarını tespit etmek için birtakım kan testleri ile birlikte görüntüleme tetkikleri istenilir.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay