İller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman 2021? Sözleşmeli öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihi
Sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce sözleşmeli öğretmeni ilgilendiren eşlerin iller arası tayin, nakil ve yer değiştirme başvuru tarihine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Peki sözleşmeli öğretmenlik eşlerin iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik iller arası tayin başvuru tarihi ne zaman? İşte öğretmen eşlerin iller arası nakil başvurularına ilişkin detaylar.
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi