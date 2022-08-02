İller arası öğretmen tayinleri görevden ayrılmalar ne zaman? İl dışına ataması yapılan öğretmenlerin görevi bırakma tarihleri:

MEB 2022 yılı öğretmen il içi ve iller arası atama takvimi il dışı tayin yapacaklar tarafından sorgulanıyor. 2022 yılı iller arası yer değiştirme işlemleri, MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda yapıldı. İller arası öğretmen tayin başvuruları 25 Temmuz-29 Temmuz'da tamamlandı. İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz 2022'de saat 16.00'a kadar alındı.

İller arası yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.

İller arası öğretmen tayinleri görevden ayrılmalar ne zaman?

Görevden ayrılma işlemi ise 2 Ağustos 2022 itibarıyla yapılacak. İllerin milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresleri üzerinden il dışı tayin atama ihtiyaç listesini görüntüleyebilirsiniz.

MEB öğretmen il dışı ilişik kesme nasıl yapılır?

1. Atamanızın çıkması durumunda MEB’in belirlediği ve daha öncesinde açıkladığı tarihte okulunuza atama kararnamesi gönderilecektir. (okula geldiği olmamıştır hiç, İl/İlçe MEM’e gidip kararnameyi kendiniz almanız gerekmekte.)

2. Ayrılacağınız okul sizin adınıza personel nakil bildirimi formu düzenleyecek. Personel nakil bildirimi formunun 4 tane olması gerekmekte. Bu formların biri ayrılacağınız okul kalacak. Diğerleri yine ayrılacağınız İl/İlçenin MEM’ine ve Mal Müdürlüğüne teslim edilecek. Elinizde kalan son personel nakil bildirim formunu ise siz kendiniz atandığınız okula götüreceksiniz.

3. Ayrılacağınız okul ilişiğinizin kesildiğine dair bir ayrılış yazısı yazacak.

4. İsteğe bağlı olarak özlük dosyanızı atandığınız kuruma götürmek üzere imza karşılığı ayrıldığınız okuldan alabilirsiniz. Eğer siz almazsanız daha sonraki süreçte özlük dosyanız posta yoluyla atandığınız okula gönderilecektir.

5. Ayrıldığınız okuldan yolluk hesaplanmasını yaptırmanız gerekmekte. Eğer görev yaptığınız okul lise ise okul idaresi sizin yolluğunuzu hesaplayıp, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğüne onaylatıp işlemleri tamamlayacaktır. Çalıştığınız kurum ilkokul ya da ortaokul ise MEM Muhasebe Servisi yolluk işlemlerinizi halledecektir. Yolluğunuzu tercihen ayrıldığınız kurumdan yaptırınız. Bu durumda birkaç gün içerisinde yolluk ücretiniz hesabınıza yatacaktır. Atandığınız okula gittiğinizde yolluk işlemlerini yaptırırsanız ödemelerinizin hesaba yatması gecikecektir.

6. Eğer ayrıldığınız okul lise ise okul idaresinden SGK ve Hitap çıkışlarını mutlaka yaptırmanız gerekmekte. Eğer çalıştığınız okul lise değilse bu işlemler için İl/İlçe MEM’e gitmeniz gerekmektedir. (SGK ve Hitap çıkışlarınızı yaptırmazsanız atandığınız kurumda göreve başlamada sıkıntılar yaşanacaktır.)