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Eğitim İlkokullarda sınıfta kalma var mı? 1. sınıfta kalma var mı?
Eğitim

İlkokullarda sınıfta kalma var mı? 1. sınıfta kalma var mı?

1, 2, 3, 4. sınıfta kalma var mı? Koronavirüs salgının sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime katıldı. Özellikle yüz yüze eğitim konusunda en hassas grup olan ilkokullarda, öğrenciler karnelerin nasıl belirleneceğini, sınıfta kalma olup olmayacağını merak ediyor. Bu yıl ilkokullarda sınıfta kalma var mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 23:03:00 -
İlkokullarda sınıfta kalma var mı? 1. sınıfta kalma var mı?

İlkokul öğrencileri 1 Haziran’da kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. Hem öğrenciler hem de veliler bu yıl sınıfta kalmanın olup olmayacağını merak ediyor. Peki, ilkokullarda sınıfta kalma oluyor mu?

İlkokullarda sınıfta kalma var mı?  1. sınıfta kalma var mı?

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre 1,2,3 ve 4.sınıflarda sınıfta kalma uygulanmıyor. 4.sınıflarda seçmeli dersler dahil bütün derslerden sadece sınav notu karneye yansıyacak.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle öğrencilerin seviyelerinin belirleneceği tarama testlerinden söz eden Bakan Selçuk, “21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran’dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek. Okullar yazın açık olacak, isteğe bağlı telafi yapılacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız. 1'inci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyi değerlendirilecek. Sosyal ve duygusal programa dayalı telafi eğitimi yapılacak. Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler" ifadelerini kullandı.

Ortaokullarda sınıfta kalma var mı? Bu sene ortaokullarda sınıf tekrarı olur mu 2021?
Ortaokullarda sınıfta kalma var mı? Bu sene ortaokullarda sınıf tekrarı olur mu 2021?

Eğitim

Ortaokullarda sınıfta kalma var mı? Bu sene ortaokullarda sınıf tekrarı olur mu 2021?

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Yorumlar

Aga eskiden sınıfta kaldımı okuldan soğurdu

Bunlar çocukları etkiler geleceklerini de etkiler. Bak kardeşim. Çocuk fakir parası yok baba inşaat ustası anne ev hanımı birde sana al 5 kardeş sonra hayat mücadelesine başla 6 yaşında çalış eve ekmek getiricem diye sonra sabah okula güya git derste uyuya kal çocuksun 6 yaşındasın öğretmen gördü ne dayak vay dersimde uyursun ha al sana şamar sonra eve dön uykusuz yorgun akşam ders. Çalışmaya çalış sabahın köründe evden çık yine ekmek peşine kardeşim öğretmen durumu da bilmiyor işte sana okuldan soğumanın nedeni kalır sınıfta çocukta nefret eder okumak istemez aga haydı size hayırlı traşlar.
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