İlkokul öğrencileri 1 Haziran’da kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. Hem öğrenciler hem de veliler bu yıl sınıfta kalmanın olup olmayacağını merak ediyor. Peki, ilkokullarda sınıfta kalma oluyor mu?

İlkokullarda sınıfta kalma var mı? 1. sınıfta kalma var mı?

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre 1,2,3 ve 4.sınıflarda sınıfta kalma uygulanmıyor. 4.sınıflarda seçmeli dersler dahil bütün derslerden sadece sınav notu karneye yansıyacak.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle öğrencilerin seviyelerinin belirleneceği tarama testlerinden söz eden Bakan Selçuk, “21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran’dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek. Okullar yazın açık olacak, isteğe bağlı telafi yapılacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız. 1'inci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyi değerlendirilecek. Sosyal ve duygusal programa dayalı telafi eğitimi yapılacak. Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler" ifadelerini kullandı.