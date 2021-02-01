2021 yılının ikinci kabine toplantısı 1 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantıda sağlıktan, ekonomiye pek çok gündem maddesi görüşüldü. Milyonların merak ettiğimi eğitim konusu da gündeme geldi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların açılacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlkokullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretim başlayacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı olursa eğitim öğretime ara verilecek. Bizim için kovid çok tehlikeli. Bizim yavrularımızın kaybına tahammülümüz yok. 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokul ve özel öğretim kurumlarında 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak. 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak” dedi.