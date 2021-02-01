  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim İlkokullar ne zaman açılacak?
Eğitim

İlkokullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitim iptal edildi. Milyonlarca öğrenci ve veli 15 Şubat’ta okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Peki, ilkokullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 20:33:00 -
İlkokullar ne zaman açılacak?

2021 yılının ikinci kabine toplantısı 1 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantıda sağlıktan, ekonomiye pek çok gündem maddesi görüşüldü. Milyonların merak ettiğimi eğitim konusu da gündeme geldi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların açılacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlkokullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretim başlayacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı olursa eğitim öğretime ara verilecek. Bizim için kovid çok tehlikeli. Bizim yavrularımızın kaybına tahammülümüz yok. 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokul ve özel öğretim kurumlarında 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak. 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu
Yerel

Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Bingöl'de kayıp olarak aranan Merve Abasiyun, bir apartta ölü olarak bulundu.
Dost ülkeden Türkiye'ye çağrı: Her konuda yardımcı olmaya hazırız
Ekonomi

Dost ülkeden Türkiye'ye çağrı: Her konuda yardımcı olmaya hazırız

Ukrayna Gagauzları Birliği Derneği Onursal Başkanı Vasiliy Kelioğlu, Türkiye'nin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek Türk iş adamla..
Rusya'dan Türkiye'ye karşı o ülkeye açık destek
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye karşı o ülkeye açık destek

Geçtiğimiz günlerde, Yunanistan'ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarması konusuna destek veren Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay