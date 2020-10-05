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Aktüel İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor
Aktüel

İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 22:57:22 -
İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan "#okullaracılıyor" etiketi ile yaptığı paylaşımda, okullarda daha çok öğrenciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin yarın saat 11.00'de basın açıklaması yapacak.

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