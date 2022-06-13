İlkokula başlama yaşı: 1. sınıfa başlama yaşı kaç? İlkokula kaç yaşında başlanır?

İlkokul kayıt yaşı kaç? Okula başlama yaşı hesaplaması okulların 17 Haziran’da kapanıyor olması nedeniyle merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılana ilişkin takvimi şu şekilde açıkladı “2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik." Bakan Özer’in okuların açılış tarihini duyurmasından sonra bu kez de bu sene 1. sınıfa kayıt yaptıracak veliler de okul başlama yaşını sorgular oldu. Peki ilkokula başlama yaşı kaç?

İlkokul kayıt yaşı kaç?

İlkokula başlama yaşı kaç: Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.

Okula kayıt yaşı gelmiş ve 69, 70 ve 71 aylık olan çocukların velisinden dilekçe almak kaydı ile ilkokula kaydı ertelenebilir ya da okul öncesi eğitime yönlendirilebilir. Bu durumdaki çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak kayıtları yapılır.

İlkokula başlama yaşı nasıl hesaplanır?