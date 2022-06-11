İlkokul, ortaokul ve lise karne sorgulama! E-OKUL karne notlarına nasıl bakılır?

17 Haziran Cuma günü milyonalrca öğrenci karne alarak 3 aylık yaz tatiline çıkacak. Karnelerini e okul üzerinden dijital olarak da öğrenme imkanına sahip olan öğrenciler ve velileri e okul karne not sorgulaması yapabilmekte.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde veliler ve öğrenciler; not bilgilerini, devamsızlık bilgilerini, karne bilgisini, haftalık ders programını, hangi derse hangi öğretmenin girdiğini, sınav sonuçlarını, sınav tarihlerini, sınıfla ilgili istatistik bilgilerini kolayca görüntüleyebilecek.

E-OKUL karne notlarına nasıl bakılır?

Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanların e-Okul sistemine işlenmesi sağlanıyor.

Ders not ortalaması nereden öğrenilir?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eokul.meb.gov.tr adresine giriş yapmak ve sağ tarafta Veli Bilgilendirme Sistemi başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor. Bu aşamada TC kimlik numarası, öğrenci numarası ve güvenlik kodu isteniyor. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir. E OKUL KARNE NOTU SORGULAMA

MEB 2022-2023 takvimi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim ve öğretim takvimini açıkladı. Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu: "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik."