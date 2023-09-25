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Gündem İlkokul öğrencisinin öğretmenine yazdığı küfürlü not gündem oldu!
Gündem

İlkokul öğrencisinin öğretmenine yazdığı küfürlü not gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2023-09-25 12:11:00 -
İlkokul öğrencisinin öğretmenine yazdığı küfürlü not gündem oldu!

İlkokul 3. sınıfta ders veren bir öğretmenin, öğrencisinin yazdığı notu okuduğu paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.

İlkokul 3. sınıfta ders veren bir öğretmenin, öğrencisinin yazdığı notu okuduğu paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.

İlkokul öğrencilerine ders veren bir öğretmen tarafından sınıfta kayıt altına alınan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

3. sınıfa giden öğrencisinin yazdığı küfürlü not karşısında neye uğradığını şaşıran öğretmen, isyanını kayıt altına aldı.

Okuduğu notu sosyal medyada paylaşan öğretmen ''Biz öğretmenlere saygı duyan bir nesildik. Ne ara bu hale geldik, çok üzücü” notuyla paylaştığı videoyu “Kendinizi benim yerime koyun. Ben bu çocuğu sınıfımda istemiyorum'' ifadelerini kullandı.

Daily Ummah
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Yorumlar

Öğrenci yetişmiyor ki

Ahlaksızlık başta öğretmenin ne yapsın kulağını çekemiyor ailesi bıkmış öğretmenden meded umuyor çocuğuyla ilgilenmeyen aile öğretmenden hesap soruyor kabadayılık taslıyor nekadar değersizleşti bu çocuklar amaç yok ahlak yok dayak yok
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