İlkokul öğrencisinin öğretmenine yazdığı küfürlü not gündem oldu!

İlkokul 3. sınıfta ders veren bir öğretmenin, öğrencisinin yazdığı notu okuduğu paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.

İlkokul öğrencilerine ders veren bir öğretmen tarafından sınıfta kayıt altına alınan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

3. sınıfa giden öğrencisinin yazdığı küfürlü not karşısında neye uğradığını şaşıran öğretmen, isyanını kayıt altına aldı.

Okuduğu notu sosyal medyada paylaşan öğretmen ''Biz öğretmenlere saygı duyan bir nesildik. Ne ara bu hale geldik, çok üzücü” notuyla paylaştığı videoyu “Kendinizi benim yerime koyun. Ben bu çocuğu sınıfımda istemiyorum'' ifadelerini kullandı.

Daily Ummah

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