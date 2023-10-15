İlkokul öğrencileri polislerle keyifli dakikalar yaşadı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli Nene Hatun İlkokulu’nu ziyaret etti. Polisler, okul bahçesinde kurulan boyama alanında yüz boyama yaptı; satranç alanında öğrencilerle satranç oynadı; trafik alanında akülü arabalarla trafik eğitimi verdi. Öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar ve polislerin insanlara nasıl yardım ettikleri anlatıldı. Ayrıca, öğrencilerin yardıma ihtiyacı olduğu durumlarda neler yapacakları konusunda da bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler polis araçlarına da bindirildi.

“Öğrencilere polis sevgisi kazandırmak için buradayız”

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, "Okulumuzda bazı etkinlik alanları kurduk. Burada çocuklarımızla polis arasındaki bağı kuvvetlendirmek ve polis sevgisi kazandırmak için buradayız. Trafik parkurunda trafik eğitimi veriyoruz. Boyama ve satranç etkinlik alanları kurduk. Polis arkadaşlarımız çocuklarla satranç oynuyor, Yunus ekiplerimiz çocuklarla vakit geçiriyor. Narkotik Şubesi ekiplerimiz ve K9 köpeğimiz de çocuklarımızla vakit geçiriyor. Çocuklarla polis arasındaki bağı kuvvetlendirmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda öğrenciler ve polisler, okul önünde polis sirenleri eşliğinde bayrak sallayarak poz verdi.

Toplum Destekli Polislik Projesi çerçevesinde polis ekipleri periyodik olarak okulları ziyaret ediyor. Proje, eğitim kurumlarında öğrencilerle iletişim ve etkileşim kurmayı hedefliyor. Bu çerçevede polisler, öğrencilerle birebir etkinlikler yapıyor.