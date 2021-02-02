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Eğitim İlkokul öğrencileri haftada kaç gün okula gidecek?
Eğitim

İlkokul öğrencileri haftada kaç gün okula gidecek?

Okullar kaç gün açık olacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilkokulların 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Peki, ilkokullar haftanın kaç günü okula gidecek? Okullar kaç gün açık olacak? 1 Mart’ta kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:49:00 -
İlkokul öğrencileri haftada kaç gün okula gidecek?

İlkokullar kaç gün açık olacak? Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci aylardır uzaktan eğitime katılıyor. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

İlkokul öğrencileri haftada kaç gün okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarında tam zamanlı tüm sınıfların 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Köy okulları dışındaki tüm ilkokullar ise 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli” açıklamasında bulundu.

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