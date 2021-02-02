İlkokullar kaç gün açık olacak? Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci aylardır uzaktan eğitime katılıyor. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

İlkokul öğrencileri haftada kaç gün okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarında tam zamanlı tüm sınıfların 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Köy okulları dışındaki tüm ilkokullar ise 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli” açıklamasında bulundu.