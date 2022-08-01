İlkokul kayıtları ne zaman sona erecek? İlkokul kayıtları nasıl yapılır?
2022-2023 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayacak olan çocukların aileleri, “Okul kayıtları başladı mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1.sınıf kayıtları ne zamana kadar yapılabilecek? 1.sınıf kayıtları başladı mı? Okul kayıt işlemleri ne zaman nasıl yapılır?
Milyonlarca çocuk 2022-2023 eğitim öğretim yılında okula başlayacak. Okula başlama yaşı gelenlerin aileleri ise kayıt işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.
İlkokul kayıtları ne zaman sona erecek? İlkokul kayıtları nasıl yapılır?
Anasınıfı, 1.sınıf ve 5.sınıf okul kayıt sorgulama ekranı temmuz ayının ilk haftasında e-Okul üzerinden ilan edildi. Okul kayıt işlemleri ise 1 Temmuz’da başladı. Kayıt işlemleri 31 Ağustos’ta sona erecek. Aileler öncelikle e-Okul üzerinden çocuklarının yerleştiği okulu öğrenip ardından okul müdürlüklerinde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bağış adı altında zorunlu kayıt parası ödemenin olmadığını açıkladı. Okullar 12 Eylül Pazartesi günü açılacak. Uyum haftası sebebiyle anasınıfı ve 1.sınıf öğrencileri 5 Eylül’de okullarda bulunacak.