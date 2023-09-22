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Eğitim İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı
Eğitim

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 12:02:00 - 2023-09-22 13:06:53
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile yapıldı. 2023 yılı İOKBS’de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru soruldu. 3 Eylül 2023 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 4 Eylül 2023 tarihinde yayımlandı. Gerçekleştirilen sınavın ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi.

İOKBS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. İOKBS sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi. Sınav sonucu T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulanabilecek. İOKBS sınav sonuç ekranında adayların elde ettikleri puanlar, doğru-yanlış cevap sayısı yer alacak. İOKBS sorularına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

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