İlki daha tanıtılmadı: Yeni kapaklı model hazır

Bloomberg’in Power On bülteninde paylaşılan yeni bilgilere göre Apple, katlanabilir iPhone planlarını yalnızca tek bir modelle sınırlı tutmak istemiyor. İlk katlanabilir iPhone için henüz net bir çıkış tarihi bulunmasa da, şirketin şimdiden daha küçük ve farklı bir alternatif üzerinde çalışmaya başladığı iddia ediliyor.

APPLE’IN RADARINDA KAPAKLI BİR KATLANABİLİR İPHONE VAR

Mark Gurman’a göre Apple, “kare formda, kapaklı tarzda katlanabilir bir telefon” fikrini masaya yatırmış durumda. Ancak Gurman, bu cihazın şu aşamada pazara çıkacağının kesin olmadığını özellikle vurguluyor. Söz konusu modelin henüz yalnızca değerlendirme aşamasında olduğu ve nihai bir ürün haline gelmesinin garanti olmadığı belirtiliyor.

Bu yaklaşım, Apple’ın katlanabilir telefon pazarını dikkatle gözlemlediğini ve olası senaryolara karşı hazırlık yaptığını gösteriyor. Şirketin, ilk modelin ardından farklı kullanıcı beklentilerine hitap edebilecek yeni bir tasarım arayışında olduğu anlaşılıyor.

SAMSUNG VE MOTOROLA’YA DOĞRUDAN RAKİP OLABİLİR

Eğer Apple bu projeyi hayata geçirirse, kapaklı katlanabilir iPhone doğrudan Samsung’un Galaxy Z Flip 7 modeli ve Motorola’nın yenilenen Razr serisiyle rekabete girebilir. Bu da Apple’ın, pazardaki mevcut oyuncularla boy ölçüşebileceğine güvendiğine işaret ediyor.

Gurman’ın paylaştığı bilgiler, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’un başarısı konusunda oldukça iyimser olduğunu da ortaya koyuyor. Şirketin, bu cihazın bu yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılacağına dair söylentiler ışığında, oluşabilecek talebi kaçırmamak için şimdiden devam planları hazırladığı ifade ediliyor.